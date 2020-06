Nocerino: “Juve-Milan? Gli episodi faranno la differenza”

TORINO – L’ex giocatore di Juventus e Milan, Antonio Nocerino, ha parlato ai microfoni di TMW circa la partita di stasera: “uve-Milan? Mi aspetto una partita poco intensa, prevarranno la tecnica e la tattica. A fare la differenza saranno gli episodi. Potrà succedere di tutto, entrambe partono da zero e possono fare bene. Mi piacerebbe vedere una bella partita. Sono legato ad entrambe le squadre. Spero sia una partita interessante. Ma a fare la differenza saranno i dettagli. Un calcio piazzato, un guizzo. I calciatori di qualità beneficeranno di questo momento delicato. Non è facile riprendere dopo tre mesi e giocarsi la finale di Coppa Italia. Cinque sostituzioni? Possono aiutare. Tutto ciò che può essere d’aiuto per calciatori e ambiente va bene. Il clima sarà caldo, i cinque cambi saranno di aiuto. Ma non tutte le squadre saranno contente perché non tutte hanno rose ampie”.

