Niente Juve, Ferran Torres va al Manchester City

TORINO – (ANSA) – Niente Juventus per Ferran Torres, ventenne gioiello del Valencia che ha costituito una delle poche note liete della stagione dei ‘pipistrelli’. Il giocatore aveva ancora un anno di contratto, ma aveva già fatto sapere al club di non avere intenzione di rinnovarlo. Da qui l’interesse da parte della Juve, e anche del Borussia Dortmund, ma ora, da quanto si apprende da fonti vicine alla dirigenza del Valencia, il Manchester City ha preceduto tutti, non appena ha avuto la certezza, leggi sentenza del Tas, di non avere il mercato bloccato. Così l’affare è stato infatti chiuso sulla base di 25 milioni di euro, più 12 di bonus, mentre il ragazzo, richiesto esplicitamente da Guardiola, firmerà un contratto quinquennale. (ANSA).

