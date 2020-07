Nicollin (pres. Montpellier): “Mavididi? Con noi arriverà in nazionale”

TORINO – Il presidente del Montpellier, Laurent Nicollin, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club circa l’arrivo dalla Juventus di Stephy Mavididi: “Siamo felici che abbia scelto il Montpellier per proseguire la sua carriera – ha esordito -. Per noi è motivo di soddisfazione aver preso un attaccante di questo livello che l’allenatore aveva richiesto. Spero che la nostra coppia di attaccanti adesso possa diventare un trio, toccherà all’allenatore trovare le idee giuste per giocare con uno, due o con tutti e 3 insieme. Spero che un giorno, grazie a suo lavoro qui, possa entrare nel giro della nazionale inglese”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<