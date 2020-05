Newcastle, Rose: “Veniamo trattatati come topi da laboratorio”

TORINO – Danny Rose, terzino del Newcastle, ha parlato ai microfoni di Daily Mail circa la ripresa della Premier League: “Sto morendo dalla voglia di torna a giocare a calcio, ma considerato tutto quello che sta accadendo, non voglio lamentarmi più di tanto. Solamente del fatto che la gente ci spinge a farci tornare in campo come se fossimo ratti da laboratorio. Faremo questo esperimento e capiremo se funziona o meno. Immagino la gente a casa mentre dice: “Beh, guadagnano un sacco di soldi, dovrebbero tornare”.

