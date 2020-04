Neville: “Ronaldo via da Manchester perchè voleva giocare con il sole”

TORINO – L’ex difensore del Manchester United Gary Neville ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport UK.

“Il problema più grosso di Cristiano Ronaldo era il meteo. Il clima britannico proprio non gl piaceva. Lui voleva giocare nella Liga ma soprattutto vivere in Spagna dove c’è il sole. Detto questo il Real Madrid è stata una grande sfida, un’occasione per vincere la Champions League: un passo che doveva fare per forza.”

