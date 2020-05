Neville: “Ronaldo è il migliore al mondo. Non smetterà di giocare finché non avrà battuto il record di Pelè”

TORINO – Gary Neville, ex compagno di squadra di Ronaldo ai tempi del Manchester United e ora opinionista, ha parlato ai microfoni di Sky Sports proprio della sua esperienza con il campione portoghese: “E’ sempre stato uno dei pochi che ammetteva l’importanza dei premi individuali. Ha sempre detto di voler essere il migliore al mondo e che questo sarebbe stato d’aiuto anche alla squadra. E’ ossessionato dal fare gol, dal lavorare giorno per giorno e dal migliorare sempre. Non ho dubbi che vorrà a continuare a giocare fino a quando non avrà battuto anche i record di Pelè. Vuole essere il migliore di tutti i tempi. E’ tornato a Manchester maturato e anche il suo fisico è cambiato notevolmente. Prima era un ragazzino magro, longilineo, dopo il 2006 sembrava un pugile, un peso medio. Gli aspetti negativi del suo modo di giocare sono spariti completamente e ha cominciato a fare 30 gol e 15-20 assist a stagione. Non è mai facile dire di aver giocato con il giocatore più forte del mondo, ma in quelle stagioni è stato senza dubbio così”.

