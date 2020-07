TORINO- Come nelle previsioni non c’è stata festa per le strade di Torino dopo la conquista dello scudetto, fatta eccezione per un centinaio di tifosi juventini che si sono “divisi” tra l’attesa per l’uscita dei giocatori dallo Stadium e qualche decina in Piazza San Carlo.

