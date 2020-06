Negelsmann: “Non sarà difficile per Ronaldo fare la differenza”

TORINO – Il tecnico del Lipsia Julian Negelsmann ha parlato in conferenza stampa di Cristiano Ronaldo.

“Ronaldo deprezzato? Non vedo giocare Cristiano da tre mesi ma da quel che ricordo è ancora molto forte. Non so chi abbia stilato questa lista, sarei curioso di saperlo. Aspettiamo che riparta la Serie A, guarderò la Juventus e vi farò sapere. E’ ancora un calciatore forissimo, non credo sarà difficile per lui fare la differenza.”

