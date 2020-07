Napoli e Milan si annullano, finisce 2-2

TORINO – (ANSA) – E’ finito con un 2-2 giusto l’incontro tra Napoli e Milan. Al San paolo sono stati i rossoneri a passare in vantaggio per primi con Teo Hernandez al 20′. La squadra di Gattuso, per la prima volta contro il suo ex club, ha risposto con Di Lorenzo al 34′, favorito da un intervento non perfetto di Donnarumma. Il Napoli ha ribaltato il risultato con Mertens al quarto d’ora della ripresa, ma un rigore trasformato da Kessie (fallo di Maksimovic su Bonaventura) ha rimesso il risultato sul pari. Risultato che fa felice la Roma, ora da sola al quinto posto, due punti sopra i partenopei. (ANSA).

