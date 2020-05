TORINO – Rinnova o non rinnova? Parte o rimane? Alla fine Dries Mertens e il Napoli sarebbero giunti ad un compromesso definitivo. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club azzurro avrebbe trovato l’accordo con l’attaccante belga per rinnovare il suo contratto fino al 2022. Ricordiamo che Mertens era stato accostato negli ultimi giorni all’Inter ma anche alla Juventus perché in era in scadenza di contratto.

