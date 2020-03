TORINO – L’ex giocatore portoghese Nani ha parlato del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo.

“Cristiano Ronaldo con tutte queste capacità, i piedi veloci, ha imparato molto da me in gioventù. Lo sa, lo sa. David de Gea è in porta, un ottimo giocatore e uno dei migliori al mondo, ma deve portare con sé gli occhiali perché senza non vede niente. Paul Scholes grande controllo della palla e grande visione”.

