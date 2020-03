Nainggolan: “Appena finisce la quarantena faccio una festa come una volta”

TORINO – Il calciatore belga Radja Nainggolan ha parlato durante una diretta Instagram dal suo profilo.

“Diciamo che tutto sommato sono sereno, aspetto notizie e continuo ad allenarmi a casa, anche se questo modo di vivere non è fatto per me. Stare a casa dopo un po’ diventa una noia assurda. Gioco con i compagni alla PlayStation, cerco di passare il tempo. Ieri ho fatto una torta con mia figlia ma è uscita così così, poi ogni tanto faccio qualche dj set per passare un momento di svago…”.

“Appena finisce questa quarantena, voglio fare una bella serata come una volta. Dopo tutto questo tempo spero di giocare fino a 50 anni”.

