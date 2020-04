Mourinho: “Ritornare a giocare sarebbe la luce in fondo al tunnel”

TORINO – José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Sky Sports circa la ripresa della Premier League: “Il ritorno al calcio giocato rappresenterebbe la luce in fondo al tunnel. Riprendere e disputare le restanti 9 partite che mancano per concludere il campionato sarebbe un bene per il calcio e per la Premier. Porte chiuse? Se dovesse essere così, non sarà lo stesso a porte chiuse. Perché ci saranno le telecamere e milioni di persone a guardarci davanti la tv. Se dovessimo un giorno entrare in questo stadio vuoto, dovremo sapere che in realtà non sarà affatto vuoto. Harry Kane, Moussa Sissoko e Steven Bergwijn? Sono stati diverse settimane fuori per infortunio e quando stavamo per recuperare abbiamo smesso di allenarci. Dobbiamo quindi aspettare l’ok per riprendere la preparazione e vedere i loro allenamenti con il resto del gruppo per capire a che livello sono. Sicuramente sarebbe una sensazione positiva per tutti tornare ad allenarsi”.

