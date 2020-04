Morto Robinson, vinse il triplete con il Liverpool

TORINO – (ANSA) – ROMA, 28 APR – E’ morto a Madrid, Michael Robinson ex centravanti del Liverpool, del Manchester City e di altre formazioni britanniche. Avrebe compiuto 62 anni il prossimo 12 luglio, da tempo era malato di cancro. Disputò oltre 300 partite in Premier league. La sua stagione d’oro fu quella del 1983-1984 quando con la maglia del Liverpool vinse la Premier, la Coppa di lega e la Champions. Si ritirò nel 1989, dopo aver giocato gli ultimi tre anni nell’Osasuna, in Spagna. Da allora inrtaprese una fortunata carriera di commentatore radiotelevisivo proprio in Spagna, paese nel quale si era stabilito. (ANSA).

