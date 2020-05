Moratti: “Serie A? Avrei chiuso l’anno qui. Chiellini? Uscite non simpatiche, ma è una bella persona”

TORINO – Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni de Il Giornale. Di seguito riportiamo le sue parole: “Dove può arrivare questa Inter e quanto manca per colmare il gap con la Juventus? Può arrivare molto in alto, deve solo continuare a lavorare con perseveranza. Il gap con la Juventus lo si colma magari iniziando a vincere qualcosa ma penso che l’Inter sia sulla strada giusta per potercela fare. Serie A? Sostengo che sia una situazione grave dal punto di vista sanitario ed è difficile dare un opinione in merito anche per tutto quello che c’è intorno. Difficile parlare di calcio in questo momento storico. Il calcio è uno sport bellissimo ma penso che si possa aspettare. Non metterei a rischio il prossimo campionato per fare tutto di corsa in un mese. Io avrei chiuso l’anno qui ma pare si torni in campo, ora cerchiamo di organizzarci e di chiudere in totale sicurezza. Polemica Chiellini-Balotelli? Penso non siano state uscite simpatiche ma Giorgio è una bella persona. In questo caso gli è scappato qualcosa di negativo e dispiace che un lottatore e un bravo difensore come lui abbia fatto certe dichiarazioni, poteva evitare”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<