Moratti: “Ripresa Serie A? Si sta approfittando di questa situazione drammatica per portare a casa vantaggi”

TORINO – L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo circa la ripresa del campionato di Serie A: “È una cosa brutta e decisamente stonata con quella che è la situazione generale che è di per sé drammatica e che la gente sta vivendo con speranza e voglia di rivedere le cose a colori. Approfittarsi di questo per potersi portare a casa ognuno il proprio vantaggio è una delle cose peggiori che possano capitare. Ci sono parecchi esempi non di unione di intenti, della quale ore avremmo bisogno. Sinceramente la Lega Serie A in questo momento sta guardando agli interessi delle varie società ed è normale che lo possa fare, l’unica cosa è che la Lega non è unita neanche al suo interno il che lascia dei dubbi anche sulla sua finalità. Le squadre di calcio come patrimonio hanno i giocatori e questi vanno difesi. Questo è uno dei motivi per cui bisogna fare molta attenzione a ripartire, è una questione di interesse anche a difesa della propria società e questo è uno dei motivi per il quale stare più attento di quanto in questo momento temo siano le squadre di calcio”.

