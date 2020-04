Moratti: “A Lippi presi quasi tutto quello che mi chiese”

TORINO – L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha parlato dei due ex bianconeri Lippi e Nedved.

SU NEDVED – “Non me li aspettavo così in alto e in effetti non ho una spiegazione. Nedved fu autore di un fallo che costò un infortunio a Figo, mentre Wanda Nara a un certo punto ha disturbato l’equilibrio dell’ambiente. Ma deve rimanere una cosa spiritosa”.

SU LIPPI – “A Lippi, credo di avergli preso tutti o quasi quelli che mi ha chiesto”.