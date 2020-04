Morata: “A Torino stavo da Dio. Non so se lo fa apposta, ma Chiellini…”

TORINO – L’ex attaccante della Juventus, Alvaro Morata, ha parlato in una diretta Instagram insieme al tennista Fabio Fognini della sua esperienza in bianconero: “A Torino, dopo Madrid che è casa mia, stavo da dio. Avevo una routine, facevo praticamente tutti i giorni le stesse cose. Avevo il bar all’angolo dove mi coccolavano, portavo il cane in giro. Penso però che in qualsiasi posto in Italia mi sarei trovato bene. Difensori più forti? Sicuramente Chiellini che non so se lo fa apposta ma quando mi incontra mi distrugge sempre. Con Bonucci invece puoi parlarci in mezzo al campo…anche Sergio Ramos è un difensore tosto mentre invece quando vai contro Van Dijk sembra di andare contro una montagna”.

