TORINO – L’ex difensore della Juve Paolo Montero, ha rilasciato delle dichiarazioni durante un collegamento sul canale Facebook della Sambenedettese, dove ha parlato anche dell’eventuale ripresa dei campionati.

“Non vedo possibile cominciare di nuovo a giocare ad inizio di maggio. E’ da un mese che sento di questo picco dell’influenza che non è ancora arrivato, non è facile prevederne la tempistica corretta“.