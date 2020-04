Moggi: “Douglas Costa e CR7 avevano il permesso per tornare a casa, non ci vedo nulla di male”

TORINO – L’ex ad della Juve Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha parlato anche della decisione dei due bianconeri rientrare in patria.

SUL TAGLIO STIPENDI – “Questo è un discorso che ognuno fa a casa propria, come crede: la proposta della Lega vale fino a un certo punto. Le società hanno rapporti importanti con i loro giocatori, un dipendente deve rispondere a quello che decide il proprio datore di lavoro. Da questo punto di vista la Juve è stata un esempio: ognuno decide a casa propria, l’AIC da questo punto di vista non ha voce in capitolo”.

SU CR7 E DOUGLAS – “Non avevano il virus, hanno chiesto il permesso di tornare a casa e la società glielo ha accordato. Sinceramente non ci vedo niente di strano”.