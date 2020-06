Milan, Theo Hernandez: “Ho deciso di restare in rossonero. Questa è la mia migliore stagione in assoluto”

TORINO – Il terzino del Milan, Theo Hernandez, ha parlato ai microfoni di Onda Cero facendo chiarezza sul proprio futuro: “Dopo quella fatta all’Alavés, questa è la mia migliore stagione in assoluto. Devo dire grazie al Milan e a Maldini che ha creduto in me e qui sono veramente felice. Sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di rimanere in rossonero. In futuro vedremo quello che succederà. Oggi ho la testa solo ed esclusivamente al Milan. Ibra un compagno di squadra fantastico, molto positivo. Zlatan è una persona a cui non piace mai perdere. Quando sbagliamo o facciamo errori, ci carica e pretende sempre il massimo.”.

