Milan, Pioli: “Abbiamo voglia, possiamo giocarcela alla pari con la Juventus”

TORINO – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv in vista della partita di Coppa Italia di domani sera: “In stagione abbiamo affrontato due volte la Juventus, è stata difficile per loro e per noi, devo dire che siamo usciti noi con rimpianti in campo. Se hanno trovato la stoccata giusta nelle prime due gare, dovremo trovarla noi ora. Partiamo alla pari, abbiamo lo svantaggio del risultato ma le qualità per giocarci la nostra partita. La soddisfazione sarebbe di tutti, ci proveremo, abbiamo tantissima voglia. Riguardo il giocare a porte chiuse, sia da giocatore e da allenatore, avere uno stadio che tifa contro mi ha sempre dato motivazioni. D’altra parte, avrebbe aiutato anche loro. Dovremo adattarci subito, abbiamo pagato lo scotto in campionato a San Siro col Genoa, dobbiamo trarre un insegnamento da quello. Abbiamo la fortuna di riprendere, dobbiamo farlo con passione ed entusiasmo anche per dare divertimento e svago ai tifosi che ci seguiranno da casa in un momento delicato della nostra vita quotidiana”.

