Milan, Maldini: “Vogliamo chiudere in tempi stretti per il rinnovo di Ibrahimovic. Bakayoko un obiettivo”

TORINO – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa a Milanello per presentare la nuova stagione del Milan. Di seguito le sue parole: “L’anno scorso abbiamo messo le basi per un’idea del Milan del futuro. Tra l’estate e gennaio sono arrivati 9 giocatori. Quest’anno faremo dei colpi mirati. Non potremo magari fare colpi come nel passato, non voglio illudere i tifosi, ma siamo vigili se dovesse capitare qualche opportunità di mercato, Ibra? Stiamo lavorando tutti duramente per arrivare ad un accordo. Sappiamo che sarà una preparazione corta, quindi vogliamo provare a chiudere in tempi molto stretti. Normale che debba esserci un piano B, anche C e D, ma abbiamo delle priorità e Ibrahimovic è la nostra priorità. Bakayoko? E’ una trattativa, lo conosciamo e lo apprezziamo. E’ uno dei nostri obiettivi, le modalità sono ancora da studiare al 100%”.

