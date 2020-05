Milan, Maldini: “Doveroso riprendere ma c’è da stare attenti”

TORINO – (ANSA) – MILANO, 08 MAG – Il dt del Milan, Paolo Maldini, è guarito dal Coronavirus ma sottolinea “il dovere di provare a tornare in campo”. “C’è da stare attenti – ricorda in una diretta Instagram notturna con Filippo Inzaghi – ma non riprendere sarebbe un disastro sotto tutti i punti di vista. La Francia ha sbagliato a decretare lo stop ma noi accetteremo quello che sarà il verdetto del governo. C’è tanta incertezza”. Maldini parla anche delle prime sedute dei rossoneri: “Abbiamo chiuso le parti comuni di Milanello, i giocatori sono divisi quattro per ogni campo e in dodici riesci a lavorare bene lo stesso. Non ce la facevano più a stare a casa e noi nemmeno”. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<