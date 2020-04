TORINO – Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa il suo futuro: “Quando questo discorso andrà affrontato, lo affronteremo. Adesso mi sto preparando per tornare e cercare di dare la migliore impressione al Milan per opzionare il riscatto. Per me sarà un obiettivo e un sogno e sto lavorando fisicamente e mentalmente per rimanere qui. Il mio sogno è rimanere al Milan”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<