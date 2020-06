TORINO – Il centrocampista del Milan, Franck Kessie, ha parlato ai microfoni di Milan Tv circa il prossimo turno di campionato: “A Lecce dovremo dare di più che contro la Juventus: dobbiamo giocare tutte le partite che mancano come se fossero finali. Gattuso? Sta passando un momento triste per il suo lutto ma adesso per fortuna sta provando anche un po’ di gioia, sono molto felice per lui”.

