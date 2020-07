Milan-Juventus 4-2: clamorosa rimonta dei rossoneri, i bianconeri rimangono a +7 sulla Lazio

TORINO – Una Juventus dominatrice allo Stadio San Siro, almeno fino al minuto 62′. Dopo il rigore trasformato da Ibrahimovic, infatti, i ragazzi di Sarri hanno un blackout totale in soli cinque minuti in cui il Milan ribalta l’iniziale 0-2 a 3-2. Al minuto 80′ Rebic chiude definitivamente la partita segnando il quarto gol e completa la clamorosa rimonta rossonera. I bianconeri rimangono a +7 dalla Lazio, grazie alla sconfitta di quest’ultima sul campo del Lecce, ma i segnali dati dalla squadra oggi non sono di certo positivi. Se la lotta scudetto sembrava ipotecata, bisognerà aspettare ancora un po’ e pararsi le spalle facendo più punti possibili nei prossimi match. Ma attenzione perché, proprio dopo la bruttissima sconfitta, sono arrivate nuove pesanti novità di mercato in casa bianconera. Batosta e addio: adesso è veramente finita! >>>VAI ALLA NOTIZIA

