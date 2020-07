TORINO- Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, durante la conferenza stampa della partita con il Lecce, è intervenuto sulla questione dei tifosi negli stadi: “Perché voglio che finisca presto? Non è per una questione di stimoli, ma giocare senza pubblico non è bello e ti stufi. So che questo era l’unico modo per finire il campionato, ma spero che da settembre possa tornare la gente allo stadio”.

