La Juventus torna a monitorare con molta attenzione Fikayo Tomori. Stando infatti a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri dopo averci provato lo scorso anno, starebbe valutando di nuovo il centrale del Milan, considerato un profilo esperto e affidabile.

Serve prima una cessione

Sempre in merito a quanto si legge sul quotidiano, l’operazione Tomori è però legata alle cessioni. La priorità della dirigenza bianconera è infatti quella di alleggerire la rosa prima di intervenire sul mercato. Tra i possibili partenti c'è Federico Gatti: il difensore, piace molto al Napoli di Allegri e non è escluso che gli azzurri decidano di presentare un’offerta nei prossimi giorni.

Qualora l’ex Frosinone si trasferisse, la Juve è pronta ad affondare per il centrale inglese. Quest’ultimo, in scadenza con il Milan nel 2027 e con l’arrivo di Gila che molto probabilmente prenderà il suo posto, potrebbe questa volta prendere in considerazione un trasferimento in maglia bianconera. Seguiranno aggiornamenti.