TORINO – L’allenatore del Bologna Sinisa Mihjalovic, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove è tornato a parlare anche della gara contro la Juve.

“Quella partita è stata un confronto, e quando uno si confronta lo fa con i più bravi. Sapevamo fin dall’inizio che erano avvantaggiati rispetto a noi, con una rosa più ampia e due gare in più sulle gambe. Però ero convinto di far bene e vincere, non ci siamo riusciti”.