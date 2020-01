Michela Persico: “Niente colpo di fulmine con Rugani, lo sport ci ha unito”

TORINO – La modella e compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani ha parlato intervistato dai microfoni della trasmissione di Rai Due Detto Fatto.

“Lo sport ci ha unito, entrambi amanti di tennis, ci siamo conosciuti così. Poi la tv per la quale lavoravo mi ha chiesto per caso un servizio su di lui e allora l’ho chiamato per dirgli che su quel canale sarebbe andato in onda questo mio servizio. E da lì mi ha risposto e abbiamo iniziato a scriverci. Non credo sia stato un colpo di fulmine. Quando ci siamo incontrati in un appuntamento serio, allora lì è stato colpo di fulmine. Cosa non sopporto di lui? Non è retorica, è un bravo ragazzo quindi devo pensarci molto bene. Credo un pochino il suo disordine, ritrovo i calzini in cucina. E siamo talmente amanti degli animali che temo torni a casa con una new entry ogni volta”.