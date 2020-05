Messi chiama Lautaro Martinez al Barcellona: “È un attaccante impressionante”

TORINO – In un’intervista a Mundo Deportivo, Lionel Messi ha speso parole d’oro nei confronti del suo connazionale, ora in forza all’Inter: “Ad essere onesto, non so davvero se ci siano o non ci siano in corso trattative in questo momento per lui, non ne ho idea. Penso di averlo già detto, che Lautaro Martinez è un attaccante impressionante, soprattutto perché penso che sia una punta molto completa e forte, dribbla bene, sa fare goal, sa come proteggere la palla… ma bene, detto ciò dovremmo vedere cosa succederà”. Un campione chiama una futura stella: che sia l’estate di Lautaro al Barcellona?

