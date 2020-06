Mendieta: “Arthur mi piace molto. In Spagna lo paragonano a Xavi”

TORINO – L’ex giocatore della Lazio Gaizka Mendieta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche di Arthur, obiettivo di mercato della Juve.

“Penso che Arthur sia adatto anche al calcio italiano, parliamo di un grandissimo centrocampista. In Spagna lo paragonano non a caso a Xavi per il modo in cui tocca la palla e legge il gioco, potrebbe fare bene in Italia. Personalmente, però, spero che rimanga al Barça e quindi nella Liga. Arthur mi piace molto”.