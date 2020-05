Medel: “Non ritengo giusto assegnare comunque lo scudetto, abbiamo giocato solo due terzi del campionato”

TORINO – Il centrocampista del Bologna, Gary Medel, ha parlato al Corriere dello Sport circa la ripresa della Serie A e l’assegnazione dello scudetto anticipato: “Mancano troppe partite ancora da giocare, per me è difficile rispondere a questa domanda. Tanti lottano per il titolo ma anche per i piazzamenti europei, e la classifica è corte in tante sue posizioni. Non ritengo giusto assegnare comunque lo scudetto sulla base della classifica attuale, in fin dei conti si sono giocati soltanto due terzi del campionato”.

