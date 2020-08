TORINO- Weston McKennie è sempre più vicino alla Juventus: il centrocampista statunitense, riferisce Kicker, ha lasciato il ritiro dello Schalke 04 in Austria, presto arriverà in Italia per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto con i bianconeri. Il giocatore arriverà alla Juventus con la formula del prestito oneroso, a 3,5 milioni di euro, più diritto di riscatto ad altri 18.

