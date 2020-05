TORINO – Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, gli agente di Kylian Mbappé, vorrebbero far rinnovare il contratto del giocatore francese col PSG (in scadenza nel 2022) inserendo una clausola rescissoria abbordabile così da permettere agli altri club, come il Real Madrid, di acquistarlo facilmente e senza troppo denaro da sborsare.

