Mauro: “Mi piace molto l’idea dei playoff a fine campionato, la farei tutti gli anni…”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus e oggi opinionista e giornalista per Sky Sport, Massimo Mauro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa la prosecuzione del campionato di Serie A in questo periodo di emergenza sanitaria: “In questo momento non possiamo che aspettare per capire quando si potrà ripartire, lo decideranno i tecnici e gli scienziati. Prima del calcio e degli interessi del calcio, c’è la salute di giocatori, dirigenti, chi lavora dietro le quinte e quindi i tifosi. Di fatto tutto il popolo segue il calcio. E andranno trovate le date giuste per finire il campionato. Se si dovesse ricominciare a fine maggio, si potrebbe pensare ai playoff. A me piace molto quest’ipotesi, io li farei tutti gli anni, mi piacerebbe molto il campionato con i playoff alla fine”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<