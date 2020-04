Matic: “Mio figlio preferisce Ronaldo a Messi”

TORINO – Il giocatore dei Red Devils, Nemanja Matic, ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha parlato della rivalità che dura ormai da anni tra CR7 e Leo Messi.

“Chi è il migliore? Se chiedi a mio figlio ti dice Ronaldo”, le parole del serbo. “Sono diversi, Ronaldo ha talento ma tantissimo del suo successo deriva dal suo modo di allenarsi, fa la differenza. Non sto dicendo che Messi non si alleni come si deve, ovviamente, ma credo che siano giocatori totalmente differenti”.