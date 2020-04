Materazzi: “Perugia per gli juventini è come il 5 maggio per noi”

TORINO – L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del canale YouTube de ‘Er Faina’, dove ha parlato anche del passato.

“All’inizio la Juve ci ha preso a pallonate: potevano fare 4 gol e non li hanno fatti. Nel secondo tempo, su quel corner, in 6 contro 1, si sono fatti gol da soli: la verità è questa. Poi la partita è andata come è andata, noi abbiamo fatto solo la nostra parte come è giusto che sia. Come il 5 maggio? Come storia è stata molto simile”.