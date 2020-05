Marocchino: “Chiellini non ha detto nulla di male. Per lui parla la storia”

TORINO – L’ex giocatore della Juve Domenico Marocchino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche del caso Chiellini-Balotelli-Melo.

“Le cose devono restare nello spogliatoio. Se una persona si assume le responsabilità di dire quello che pensa, può farlo, dipende anche da come si dicono le cose. Io non ho letto il libro quindi non conosco il contesto. Io ho una tendenza a non criticare nemmeno chi mi ha bucato le ruote della macchina. La storia di Chiellini parla per lui, se ha detto queste cose se lo sentiva di farlo. Non ha detto chissà che cosa”.