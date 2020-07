TORINO- L’indiscrezione circolata in mattinata sui media spagnoli è confermata, c’è un positivo al coronavirus al Real Madrid. Si tratta dell’attaccante Mariano Diaz, che ora si trova in quarantena come spiegato dalle merengues in un comunicato ufficiale.

