TORINO – Il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella ha parlato dagli studi del programma della tv satellitare.

Marianella, esperto di calcio inglese, ha risposto a chi gli chiedeva del futuro del tecnico dl Manchester City Pep Guardiola, accostato in estate alla Juventus e possibile partente da Manchester: “Guardiola? Se decidesse di venire in Serie A, opterebbe sicuramente per la Juve”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<