Marchisio: “Voglio vincere la Champions del calcio a 5, visto che con la Juve non ci sono riuscito…”

TORINO – Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus ha parlato in una diretta Instagram con Lorenzo Bonaria, presidente della squadra di calcio a 5 L84 circa il rinvio del campionato: “Sono le federazioni che devono decidere. Ma essendoci una situazione del genere le regole devono essere uguali per tutti, dallo sport alle aziende. Se si riesce a tornare alla normalità in un momento in cui è possibile ripartire allora bene, altrimenti bisognerebbe annullare tutto e ripartire da zero il prossimo anno. Ad esempio in Belgio hanno già preso una decisione, ma secondo me bisognerebbe prendere tutti la stessa: non trovo giusto che da una parte si assegnino titoli e da un’altra no. L84? Penso che Torino abbia bisogno di una realtà come L84, vogliamo fra appassionare i torinesi non solo a Juventus e Torino. Abbiamo l’obiettivo è di andare in Champions e vincerla, visto che non sono riuscito a farlo con la Juve. Poi voglio sottolineare che giocatori come Neymar e Douglas Costa vengono dal futsal: questo è uno sport in cui c’è una tecnica pazzesca, molto più che nel calcio. Squadra ideale per il calcio a 5? Nella mia scelgo Douglas Costa, Pjanic, Dybala… Tutti della Juve, strano! In porta dico Ter Stegen, il modo che ha di parare lo vedo molto in stile calcio a 5, sul quinto datemi un suggerimento… (viene fatto il suo nome n.d.r.) Va bene!”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<