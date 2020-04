Marchisio: “Ho parlato con Pogba, gli ho detto che è il momento giusto per tornare”

SUL CAMPIONATO – “La Juve è la favorita perché è prima ma perché lo ha dimostrato anche negli anni, vedremo. speriamo di vederlo”.

SULL’ADDIO- “Il dolore dell’addio non potrà mai intaccare tutto ciò che di bello ho fatto negli anni, tutti i momenti passati insieme. Ho preso la decisione più saggia, è stata ponderata. Anche adesso mi alleno tanto, mi sento in forma ma giocare a certi livelli non mi era più permesso dal ginocchio”.

SU POGBA – “E’ il momento giusto per tornare. L’anno scorso l’ho incontrato in un evento e gli tirai le orecchie, gli dissi: ‘Ma cosa ci sei andato a fare a Manchester, dovevi restare alla Juve’. O fare un’altra scelta ancora. Ora sono cambiate tante cose, anche nella Juve, io spero in un suo ritorno, farebbe bene a lui e alla Juve”.

SUI GIOVANI – “Tonali, Zaniolo, Castrovilli e Barella stanno facendo molto bene. E’ positivo, oltre che per la Juve e per il suo possibile mercato, è un bene per la nostra Nazionale soprattutto”.

SU SARRI- “Mi è sempre piaciuto il modo di interpretare il calcio. Si dice che non c’è il gioco di Sarri alla Juventus, ma ogni squadra ha un ambiente diverso, non è facile portare completamente le proprie idee. Sta facendo quello che gli è stato chiesto, essere in Champions e primo in Serie A”.

SU CR7-” L’ho visto da avversario, è tra i più grandi della storia. Sono contento da juventino che sia qui, dispiace non aver giocato con lui”.

SU DYBALA- “Ha avuto degli alti e bassi, a volte è stato giusto lasciarlo fuori per mancanza di grandi prestazioni. Dall’altra parte è uno che inventa il gioco del calcio, è uno spettacolo vederlo, spetta all’allenatore farlo rendere al meglio, anche perché sia quest’anno che l’anno scorso, l’ultimo di Allegri, si parlava di trovargli una collocazione, ma lui ha bisogno di libertà e di creare il suo gioco”.