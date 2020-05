Marchisio: “Dybala e Rugani stanno bene, sono sollevati”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato anche dei suoi ex compagni Dybala e Rugani.

“Ho sentito Rugani e Dybala. Paulo l’ho chiamato proprio l’altro giorno quando è finalmente uscito ed era molto sollevato. Da quello che mi hanno raccontato hanno avuto paura ma non problemi gravi. Certo hai l’ansia di avere una malattia per la quale muoiono migliaia di persone e lo senti dire ogni sera ma non avevano sintomi problematici. Il peso psicologico incide”.