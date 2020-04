Marchegiani: “Prima di questo stop, la Lazio era la favorita”

TORINO – L’ex capitano della Lazio Luca Marchegiani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“La Lazio ha finito da favorita secondo me: 16 vittorie nelle ultime 18 sono a riprova di una squadra in forma straordinaria, che stava crescendo in termini di consapevolezza e fiducia. Per quanto riguarda il finale di stagione aveva inoltre meno partite della Juventus, perciò poteva gestire al meglio anche la situazione da un punto di vista fisico”.