Manolas: “Vogliamo tornare in campo. Abbiamo fame di punti e di classifica”

TORINO – Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss circa la ripresa del campionato di Serie A: “Vogliamo tornare in campo e si vede anche da come ci stiamo impegnando a casa. Tutti siamo pronti per proseguire in questo grande lavoro. In campionato siamo ancora troppo indietro. Non abbiamo la classifica che meritiamo perché abbiamo fatto male all’inizio ma tutti ora abbiamo fame e lo si vede da come seguiamo l’allenatore”.

