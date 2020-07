Mandorlini: “Questa Atalanta può vincere tutto”

TORINO – L’ex allenatore Andrea Mandorlini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche dell’Atalanta e della lotta scudetto.

“Può fare di tutto, ha avuto una crescita esponenziale. C’è una cultura del calcio e del lavoro incredibile. E poi una proprietà fortissima, con grandi professionisti, a partire dall’allenatore. Ha le basi per poter, un domani, puntare in alto. Ma già quest’anno sarà una mina vagante in Champions. Mantenere questi livelli sarà già importante per loro, sarebbe come vincere”.