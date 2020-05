Mancini: “Se devo parlare solo da ct fermerei il campionato qui, ma spero si ricominci”

TORINO – Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Roma Tv della ripresa del campionato di Serie A: “Mi sembra ci sia un gran caos. Se dovessi parlare solo da ct spererei che si finisse qui per ricominciare con calma perché poi il prossimo anno ci saranno una serie di partite infinite, e quindi anche i giocatori arriveranno in non so quali condizioni. Detto questo, è anche vero che sono tanti mesi che facciamo una vita molto diversa da quella di prima e quindi la mia speranza è che si possa tornare a giocare a pallone perché è il nostro lavoro, è quello che ci piace di più e che fa divertire la gente. Ci sarà qualche infortunio di troppo alla ripartenza – le parole del ct -. Se ripartirà il campionato non credo saranno subito al 100%, ma col passare delle partite ritroveranno un po’ la condizione atletica sperando ci siano meno infortuni possibili”.

