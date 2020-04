Mancini: “Juve favorita per lo scudetto ma occhio all’Inter”

TORINO – Il ct della Nazionale Roberto Mancini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset, dove ha parlato della lotta scudetto.

“Penso che possa accadere di tutto – commenta il ct – perché uno stravolgimento così non c’è mai stato. Difficile fare previsioni, la Juventus è in testa e resta la più forte ma tutto può succedere, potrebbero rientrare in corsa anche l’Inter e l’Atalanta. Quando ci si ferma per così tanto tempo può cambiare tutto, niente è escluso”.